Депутат Госдумы помог двум приютам для бездомных животных в Великих Луках

17:54, 04 октября 2020, ПАИ

Двум великолукским приютам для бездомных животных помог депутат Госдумы Александр Козловский. Корм и лекарства были приобретены для приюта для котов «Марсиаша» и домашнего приюта для животных, пишет газета «Великолукская Правда Новости» со ссылкой на пресс-службу депутата.

Фонд «Земляки» совместно с партнерами провел вторую благотворительную акцию помощи бездомным животным. Корм и лекарства в приюты передал основатель благотворительного фонда «Земляки», депутат Госдумы Александр Козловский.

В приюте «Марсиаша» проживают 35 кошек и три собаки. В основном там находятся животные-инвалиды или после травмы.

Домашний приют для животных существует с 2017 года. В нём проживают 54 кошки и четыре собаки. Приют работает благодаря неравнодушным людям, которые оказывают материальную помощь и поддержку.

«Мне приятно оказывать поддержку людям, которые делают такое важное и нужное дело», – подчеркнул Александр Козловский. Он рассказал, что у него самого есть домашние животные – три собаки. Александр Козловский напомнил, что вопросы защиты животных обсуждаются в Госдуме, в 2018 году в России был принят закон об ответственном обращении с животными, который с 1 января этого года существенно расширился.

Депутат отметил, что следует повысить ответственность владельцев за содержание домашних животных, чтобы исключить случаи, когда хозяева избавляются от животных, выбрасывая их на улицу.

«Каждый человек должен понимать всю ответственность, которую он несет за животное, приняв его в семью», – отметил депутат Госдумы.