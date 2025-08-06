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Общество

Лучших строителей наградили в Псковской области

Торжественная церемония награждения специалистов строительной отрасли Псковской области прошла в преддверии профессионального праздника в региональном правительстве, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

По поручению губернатора Михаила Ведерникова представителей строительной сферы поздравила первый заместитель главы региона Вера Емельянова, которая вручила областные награды.

Она выразила благодарность сотрудникам профильных предприятий за их труд и высокое профессиональное мастерство.

«Появляются новые микрорайоны и создаётся инфраструктура для комфортной жизни людей. Это остаётся на долгие годы. Все мы – свидетели предыдущей истории, потому что во все времена строители были зодчими. Ведь зодчие оставляют следы на долгие годы», – подчеркнула Вера Емельянова.

В ходе церемонии семь специалистов получили нагрудные знаки к званию «Заслуженный строитель Псковской области», а ещё двух отметили почётными грамотами губернатора.

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