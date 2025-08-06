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Общество

Сквер Пограничников в Пскове продолжают благоустраивать

Работы по благоустройству сквера Пограничников продолжаются в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

  • из Telegram-канала Бориса Елкина
    Фото: Сквер Пограничников в Пскове
  • из Telegram-канала Бориса Елкина
    Фото: Сквер Пограничников в Пскове
  • из Telegram-канала Бориса Елкина
    Фото: Сквер Пограничников в Пскове
  • из Telegram-канала Бориса Елкина
    Фото: Сквер Пограничников в Пскове

Рабочие демонтировали старое покрытие и укладывают новую плитку. Закончить работы планируется в ближайшие недели.

Напомним, что сквер, расположенный между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, заложили в начале 1970-х годов, когда началась застройка этого района города.

В конце 2020 года завершились масштабные работы по его обновлению. В частности, благоустроили территорию возле памятника «Стражам границы». Там сделали и заасфальтировали дорожки, установили бордюрный камень, скамейки и урны.

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