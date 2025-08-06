Список противопоказаний для водителей обновят в России
Список медицинских противопоказаний для водителей обновят в России с 1 сентября, пишет РБК.
В новый список включены общие расстройства психологического развития. Это, к примеру, аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.
Ранее список состоял из таких категорий, как психические расстройства, расстройство нервной системы, болезни глаз, а также расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Из пункта «Болезни глаз» исключили термин «ахроматопсия» (восприятие мира в чёрно-белых или серых тонах). Вместо него ввели определение «аномалии цветового зрения».
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