Список противопоказаний для водителей обновят в России

12:28, 06 августа 2025, ПАИ

Список медицинских противопоказаний для водителей обновят в России с 1 сентября, пишет РБК.

В новый список включены общие расстройства психологического развития. Это, к примеру, аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера.

Ранее список состоял из таких категорий, как психические расстройства, расстройство нервной системы, болезни глаз, а также расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

Из пункта «Болезни глаз» исключили термин «ахроматопсия» (восприятие мира в чёрно-белых или серых тонах). Вместо него ввели определение «аномалии цветового зрения».