Псковичи могут поучаствовать во Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений

12:23, 06 августа 2025, ПАИ

Стартовал приём заявок на VII Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений, направленный на сохранение и развитие этнокультурного многообразия России. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Конкурс проводится в шести номинациях: «Лучшие практики органов государственной власти», «Лучшие проекты социально ориентированных НКО и инициативных групп по гармонизации межнациональных отношений», «Лучшие практики в сфере народной дипломатии в партнёрстве с Международным союзом неправительственных организаций Ассамблея народов мира», «Проекты, направленные на сохранение национальных языков, культур и традиций народов России», «Проекты коммерческих организаций», «Практики бюджетных учреждений, Домов дружбы народов и Домов национальностей».

К участию приглашают граждан РФ и организации с реализованными или находящимися в стадии реализации проектами. Заявки принимают до 20 октября. Итоги подведут до 30 января 2026 года.

Конкурс организовала АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.