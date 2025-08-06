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Общество

Пропавшую в Пскове женщину нашли живой

39-летнюю женщину, пропавшую в Пскове, нашли живой. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

С 2 августа её местонахождение было неизвестно. «Найдена, жива!» – сообщили в отряде.

Ранее сообщалось, что 59-летний мужчина ушёл в лес из СНТ Псковского района и не вернулся. Кроме того, в Великолукском округе продолжаются поиски 24-летнего молодого человека и 65-летней пенсионерки.

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