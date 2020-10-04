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Общество

Спортивную площадку устанавливают на улице Шестака в Пскове

Фото: группа "Говорит Псков" в соцсети "ВКонтакте"

В Пскове на улице Шестака появится новая спортивная площадка. Рабочие уже приступили к установке оборудования. Об этом сообщается в группе «Говорит Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

На стадионе уложат искусственный футбольный газон. Спорткомплекс будет разделен на несколько зон. Здесь будет игровая многофункциональная площадка, оборудование для силового комплекса и воркаута, игровая зона для маленьких детей. Территория стадиона будет огорожена и освещена, что позволит пользоваться площадками и в вечернее время. 

«В Пскове в последние несколько лет развитию доступной спортивной инфраструктуры, приближенной к густонаселенным местам проживания граждан, уделяется все больше внимания. В ход идут разные механизмы: федеральные и партийные проекты, муниципальные программы и партнерские проекты с частными инвесторами. К радости горожан и министерство обороны не осталось в стороне», - заметил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов.

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