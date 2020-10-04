Где и как в этом году клюют псковские щука и окунь

18:33, 04 октября 2020, ПАИ



Фото: Николай Бесклевный



Фото: Николай Бесклевный



Фото: Николай Бесклевный



Фото: Николай Бесклевный



Фото: Николай Бесклевный



Фото: Николай Бесклевный



Фото: Николай Бесклевный













Наш колумнист Николай Бесклевный делится своим богатым опытом в рыбалке. На этот раз его эмоциональный рассказ о том, где и как в этом году ловится щука и окунь. За щукой – в Раскопельский залив, за окунем – в Чудское озеро. Так бывало каждую осень уже много лет подряд, но этот год совсем не похож на предыдущие.

Осень на осень не приходится

Пропустить рыбалку 29 сентября я ну никак не мог. Уж слишком яркие воспоминания у меня остались об этом дне годовалой давности. В прошлом году именно 29 сентября у меня состоялась самая запоминающаяся рыбалка в Раскопельском заливе за все годы. Крупная щука от полутора до трех килограммов весом удивила тогда не только своим размером, но и аппетитом, который продержался у нее в тот день с раннего утра и до трех часов дня. Вторая половина сентября и начало октября прошлого года были очень яркими по ловле хищницы. Я даже составил рейтинг – ТОП пяти самых крупных разбойниц, пойманных моими знакомыми рыболовами в тот период – и 12 кг, и 9, и 8, и 6 и несколько по 5 кг было. На Раскопельский залив в прошлом году было, просто, какое-то нашествие зубастой хищницы. Да и три-четыре последних года в это время в прекрасном заливе Чудского озера рыбалка бывала отменная – толстая злая щука в наших уловах прописывалась на постоянной основе.

Но нынешний год совсем не похож на прошлый. В этом сентябре я уже дважды побывал в Раскопельском заливе и ничего, кроме щучьей недоросли, так там и не обнаружил. И товарищи жалуются на отсутствие щуки, и знакомые. В чем причина, никто не знает. Но приходим к коллективному выводу – вина в теплой погоде и щука из озера в залив пока не торопится. Вернее не щука, а мелкая белая рыба, а хищница вслед за ней. Может быть и так, во всяком случае, нашими эхолотами больших косяков бели в заливе пока не обнаружено. Но это только наши догадки.

Щука! Ты где?

24 сентября, мы с товарищем избороздили Раскопельский залив по самым перспективным местам и в западной его части, и в восточной, но в нашем общем садке оказались лишь две щучки килограммового размера. Клевало вроде бы и не плохо, но размер – удручающий, щурята от трехсот граммов и до шестисот, вся эта молодь была, естественно, отправлена подрастать. Во второй половине дня к нам подходил катер рыболовной инспекции. Нас вежливо попросили «похвастаться» уловом. Может быть, не все знают, но щуку размером менее 40 см, по Правилам рыболовства, на водоемах Псковской области ловить нельзя. Если такие недомерки будут обнаружена инспектором у рыболова, то будет составлен протокол об административном нарушении, «стоимость» которого 925 руб. за каждый экземпляр щуки, не доросшей до 40 см. Плюс штраф за нарушение Правил рыболовства в размере от 500 до 1000 руб. К нам претензий от инспекции не последовало, мы пожали друг другу руки, пожелали удачи и разошлись в разные стороны. Кстати, сейчас на водоемах нашего региона рыбинспекция работает в усиленном составе, за порядком на воде помогают следить несколько инспекторов прикомандированных из других регионов.

«Правильная» снасть

Выходили мы в тот день и в Чудо-озеро, ловили на воблеры, но и там на двоих получилось лишь одну поклевку неплохого окуня, но на полпути к лодке и он отцепился. Не очень веселая рыбалка получилась. Правда, на берегу, одни из рыболовов, вернувшиеся с озера, рассказали (и показали), что окунь в озере есть и его там много, надо только уметь ловить правильной снастью. Я поинтересовался, что значит, «правильной»? Оказывается, это местный способ ловли окуня «на тройники» и мне он был известен. Когда-то такую снасть мне года три назад подарил товарищ и я даже успешно ею ловил пару рыбалок, пока не оборвал о камни. Снасть незамысловатая – внизу толстой лески 0,5 - 1,0 мм тяжелый свинцовый груз 50-80 граммов, а выше грузила на 30-40 см привязаны два двадцатисантиметровых поводка с крючками-тройниками. И вот именно в тройниках все и дело, к ним с помощью кембрика (яркого красного или желтого цвета) присоединяются кисточка красного с белым блестящего люрекса или кисточка из другого похожего материала. Такие тройники с цветным люрексом похожи на искусственные нахлыстовые «мушки», только размера гораздо большего. Найдя место с окунем, рыболовы, сплавляясь на лодке по ветру и опустив эту снасть на дно, поддергивают ее со спиннингом в руке и поклевки окуня следуют очень частые. В осенний период в Чудском озере (да, наверное, и в других водоемах) окунь собирается в огромные косяки и когда рыболов их обнаруживает, то ловля «на тройники», очень часто бывает самой уловистой.

Неожиданная встреча

Не очень понимая, что происходит и где ловить рыбу этой осенью, увидев прогноз погоды на 29 сентября – пасмурно, небольшой дождик, тепло и тихо – я не удержался и решил снова отправиться на рыбалку в Раскопельский залив. Именно такая же погода, один в один, была и ровно год назад. Очень хотелось опять попасть на щучий жор. Но, надеясь на щучью погоду, я все же приготовил и несколько оснасток на окуня под названием «тройники». Из города выехали с товарищем еще затемно, из расчета, чтобы с рассветом быть у воды. На берегу у лесопилки было уже семь машин с рыболовами и, пока мы собирались, все они до единого умчались прямёхонько в озеро. Несмотря на это, мы все же решили поискать щуку в заливе. Два с половиной часа мы потратили на поиски зубастой разбойницы, но только три жалких щуренка подцепились на наши воблеры за это время. И погода что надо, а щуки так и нет. Ничего не поделаешь, надо идти за рыбой в Чудо-озеро. Далеко не пошли, направились на ближайшую каменную гряду напротив деревни Раскопель. Начали лов троллингом на окуневые воблеры. Первая наша точка промолчала. А вот на второй , которая была севернее триста метров, «зависли» до конца рыбалки. И только мы к ней подошли, как у товарища на его спиннинге завизжал фрикцион и удилище в его руках заходило ходуном – если это окунь подцепился, то очень хорошего размера. Товарищ медленно подтягивал рыбину, а я приготовил подсачек. Но на крючке оказался не окунь, а закилушная щука. Да, редко (у нас, во всяком случае), но бывает и щука в озере попадается на наши снасти. Забросили спиннинги снова и идем дальше. Не пройдя и пятидесяти метров, на этот раз загибается мой спиннинг, да так, что сразу не осталось сомнений - это тоже щука, притом очень приличного размера. Минуты две, не спеша, я подтягивал свою разбойницу, возле лодки она очень резко несколько раз уходила и в сторону, и в глубину, но, в конце концов, тоже была успешно принята в подсачек. Экземпляр – не менее двух килограммов весом! Вот это рыбалка! Мы искали щуку в заливе, а она в озере в километре от берега. Скорее всего, это случайность, но какая приятная. Стал и окунь попадаться, но крупного не было, лишь по 150-200 граммов. Наверное, с десяток мы его поймали и клёв прекратился.

«Тройники» работают здорово

Пройдя над каменной грядой безрезультатно еще два-три раза, я решил переключиться на заготовленную окуневую снасть. Предложил такую же оснастку и товарищу. Но он отказался, что-то подобное и у него с собой было, но пока он ее собрал и отладил, прошло не менее часа. А за этот час моя снасть показала себя во всей красе – окушок цеплялся часто, несколько раз я вынимал сразу по два полосатика. Особенно хорошо клевало, когда наша лодка, подгоняемая волнами, проходила над самой каменной грядой, через шнур передавались звонкие постукивания о камни и тут же следовали злые поклевки. Я вынимал окуня и вновь опускал тройники на дно, вынимал и вновь опускал. И так сплавлялись по ветру, пока клев не прекращался. После этого я заводил мотор и вновь поднимался метров на двести выше по ветру. И опять сплавлялись над грядой, и опять клевало здорово. У товарища тоже начало неплохо получаться. И так повторялось раз за разом, до тех пор, пока не стих ветер. Казалось бы, красота, болтанка в лодке прекратилась, но прекратился и клев. Время было уже около двух часов дня и мы решили, что порыбачили хорошо, поймали две щуки, килограммов семь-восемь окуня, пожалуй, и хватит. Вот только, давай подцепим воблеры и пройдемся над грядой еще пару раз. Возражений не последовало. И ровно в том месте, где клюнула моя первая щука, у меня вновь удар, рука еле удержала спиннинг, удилище согнулось в дугу – я понимал, что это опять зубастая хищница. И опять хорошая! Через пару минут очередная разбойница была у нас в лодке. Развернулись и опять пошли над камнями. И опять удар! На этот раз у товарища. И еще одна щука, чуть меньше моей, оказалась у нас в садке. Удивительная щучья рыбалка. Сколько лет здесь рыбачим, но чтобы четыре щуки за одну рыбалку оказывались в одной лодке, такого не припомню. Да, по одной две на всю нашу команду, и то далеко не каждую рыбалку, бывало, но что бы так – впервые.

Еще около получаса мы дорожили над нашим клёвым местом, но больше ничего не поймали. А нам и достаточно. Очень хорошая рыбалка получилась. Особенно понравилось моему товарищу, Николаю Константиновичу. Не часто у него в последнее время получается выбираться из города, а тут и с погодой красота, и с рыбалкой великолепие.

Чудо одарило всех

И 30 сентября я вновь побывал на Чудском озере. Мы выехали уже впятером. Но о чудском осеннем окуне настоящим рыболовам и без наших успехов все известно, а потому на берегу машин было… не сосчитать, не менее трех десятков, это точно. И подавляющее большинство приехавших рыболовов сразу же отправились в «море». И мы не стали терять время в заливе, тоже направились на ближайшую проверенную окуневую точку. На «тройники» я на этот раз не переключался, так как слишком много мелкого окуня ловится этим способом, а моего вчерашнего улова хватило и ухи сварить, и пожарить. А вот на воблеры клюет гораздо реже, но попадаются весьма неплохие полосатые экземпляры. Надеялся я и на то, что опять со щукой встречусь. Но на этот раз мои воблеры с хищницей разминулись, хотя одному из моих товарищей килушка все же попалась. Но это и есть норма, когда одна на всех. У троих моих друзей в береговой зоне с окунем что-то не очень получалось и они, завидев километрах в трех дальше в озере огромное скопление чаек, отправились к ним, ведь это явная примета наличия рыбы. И став на якорь среди чаек, так и ловили там целый день. И наловили – кто более десяти килограммов, а кто и двадцать шесть кг на двоих. Побывал я в этот день на многих точках южной части Чудского озера, рыболовов – тьма. И все ловили некрупного окуня, кто – на «тройники», как мои товарищи, кто на «гирлянду» (несколько силиконовых рыбок), кто на отводной поводок, кто на джиг. Но лучший улов все же оказался у моего товарища и великолепного рыболова Дмитрия. Он не отвлекался ни на какие мелкие резинки или тройнички, а ловил троллингом на окуневые воблеры. И в итоге в его улове оказалось килограммв десять-двенадцать хорошего окуня весом от двухсот до шестисот граммов.