15-летняя девочка сорвалась с высоты в веревочном парке в Пскове

19:07, 04 октября 2020, ПАИ

В Пскове проводится проверка по выявленной в СМИ информации о падении ребенка с трассы веревочного парка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области.

По предварительным данным, 3 октября 2020 года 15-летняя девочка упала с 9-ти метровой высоты при прохождении одной из веревочных трасс на территории спортивно-туристического комплекса в Пскове. Она получила черепно-мозговую травму, переломы и ушибы.

В настоящее время следователи проводят проверку в отношении лиц, которые не обеспечили должный контроль за использованием оборудования и страховочных устройств.