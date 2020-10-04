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Общество

15-летняя девочка сорвалась с высоты в веревочном парке в Пскове

В Пскове проводится проверка по выявленной в СМИ информации о падении ребенка с трассы веревочного парка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления следственного комитета РФ по Псковской области. 

По предварительным данным, 3 октября 2020 года 15-летняя девочка упала с 9-ти метровой высоты при прохождении одной из веревочных трасс на территории спортивно-туристического комплекса в Пскове. Она получила черепно-мозговую травму, переломы и ушибы.

В настоящее время следователи проводят проверку в отношении лиц, которые не обеспечили должный контроль за использованием оборудования и страховочных устройств.

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