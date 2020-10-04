Пранкер Лексус провёл выходные в Пскове

19:19, 04 октября 2020, ПАИ

В первые выходные октября в Пскове с частным визитом пребывал Алексей Столяров, всемирно известный как «пранкер Лексус». Это был первый визит Лексуса в город.

«Давно планировал посетить Псков. Был наслышан о вашем городе. А тут оказался рядом - в Санкт-Петербурге. Не мог этим не воспользоваться и просто сел в Ласточку», - рассказал Алексей Псковскому агентству информации.

За сутки пребывания в Пскове Лексус успел погулять по городу, посетить с экскурсиями Псковский Кремль и Изборск.

«Псков - это поразительный город, который хранит в себе кладезь истории, шикарную природу и памятники истории. Для меня было огромной честью пройтись по тем местам, где когда-то ходила княгиня Ольга, Александр Невский и где на вече решались местные вопросы, - поделился впечатлениями Лексус. - И самое главное - это то, что эти места отреставрированы, а регион привлекает туристов. Надеюсь, дальше туристический потенциал будет ещё больше раскрываться».

В ближайшее время читайте на ПАИ интервью с основателем международной пранк-журналистики.

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Лексус - настоящее имя Алексей Столяров. Родился в 1987 году в Екатеринбурге. По образованию экономист и юрист.

Политическим пранком начал заниматься с 2012 года, записав несколько разоблачительных материалов с Борисом Березовским и его соратниками.

Пранкер Лексус (вместе с коллегой «Вованом») считается одним из самых известных телефонных хулиганов в мире. Жертвами пранкеров в разное время становились бывший президент СССР Михаил Горбачев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, певец Элтон Джон, кандидат в президенты США Берни Сандерс, принц Гарри, актер Хоакин Феникс, Шэрон Стоун и многие другие.