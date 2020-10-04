0
19:19
Пранкер Лексус провёл выходные в Пскове
18:33
Где и как в этом году клюют псковские щука и окунь
17:23
79-летний пенсионер пропал в Пскове
16:11
Из Пскова в Петербург по воде: Сапсерферы прошли 600 километров за 12 дней
14:12
Сентябрь, Пегас и Лучик: Псковичи выбирают имя для жеребёнка из «Михайловского»
13:02
Около тысячи российских учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября
11:27
Кабаны нетипичной окраски попали в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике
Еще новости
Общество

Пранкер Лексус провёл выходные в Пскове

Пранкер Лексус провёл выходные в Пскове. Фото: Ирина Федорова

В первые выходные октября в Пскове с частным визитом пребывал Алексей Столяров, всемирно известный как «пранкер Лексус». Это был первый визит Лексуса в город. 

«Давно планировал посетить Псков. Был наслышан о вашем городе. А тут оказался рядом - в Санкт-Петербурге. Не мог этим не воспользоваться и просто сел в Ласточку», - рассказал Алексей Псковскому агентству информации.

За сутки пребывания в Пскове Лексус успел погулять по городу, посетить с экскурсиями Псковский Кремль и Изборск. 
«Псков - это поразительный город, который хранит в себе кладезь истории, шикарную природу и памятники истории. Для меня было огромной честью пройтись по тем местам, где когда-то ходила княгиня Ольга, Александр Невский и где на вече решались местные вопросы, - поделился впечатлениями Лексус. - И самое главное - это то, что эти места отреставрированы, а регион привлекает туристов. Надеюсь, дальше туристический потенциал будет ещё больше раскрываться».

В ближайшее время читайте на ПАИ интервью с основателем международной пранк-журналистики. 

Фото: Ирина Федорова


Лексус - настоящее имя Алексей Столяров. Родился в 1987 году в Екатеринбурге. По образованию экономист и юрист.
Политическим пранком начал заниматься с 2012 года, записав несколько разоблачительных материалов с Борисом Березовским и его соратниками. 
Пранкер Лексус (вместе с коллегой «Вованом») считается одним из самых известных телефонных хулиганов в мире. Жертвами пранкеров в разное время становились бывший президент СССР Михаил Горбачев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, певец Элтон Джон, кандидат в президенты США Берни Сандерс, принц Гарри, актер Хоакин Феникс, Шэрон Стоун и многие другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Пранкер Лексус провёл выходные в Пскове
04 октября 2020
Пранкер Лексус провёл выходные в Пскове
79-летний пенсионер пропал в Пскове
04 октября 2020
79-летний пенсионер пропал в Пскове
Из Пскова в Петербург по воде: Сапсерферы прошли 600 километров за 12 дней
04 октября 2020
Из Пскова в Петербург по воде: Сапсерферы прошли 600 километров за 12 дней
Сентябрь, Пегас и Лучик: Псковичи выбирают имя для жеребёнка из «Михайловского»
04 октября 2020
Сентябрь, Пегас и Лучик: Псковичи выбирают имя для жеребёнка из «Михайловского»
Около тысячи российских учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября
04 октября 2020
Около тысячи российских учителей заболели коронавирусом в первую неделю сентября
Кабаны нетипичной окраски попали в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике
04 октября 2020
Кабаны нетипичной окраски попали в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике
Ещё 50 человек заболели коронавирусом в Псковской области
04 октября 2020
Ещё 50 человек заболели коронавирусом в Псковской области
Пропавшего больше года назад 31-летнего мужчину разыскивают в Великих Луках
04 октября 2020
Пропавшего больше года назад 31-летнего мужчину разыскивают в Великих Луках

Идет загрузка...