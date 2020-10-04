Профориентационное мероприятие для школьников прошло в Великих Луках
В Великих Луках 4 октября в бизнес-инкубаторе «Новация» прошло профориентационное мероприятие для школьников «Одно касание». Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».
Мероприятие организовано совместно с Центром инноваций социальной сферы Псковской области в рамках программы «Свое дело в своем регионе». Цель проекта - помочь молодежи определиться с будущей профессией.
Во время первого дня обучения школьники познакомились с компетенциями экспертов в сфере психологии, журналистики, фотографии, визажа, стилистики, организатора, игропрактики, а также освоили навыки командной работы, самопрезентации.
В дальнейшем ребятам расскажут подробнее об особенностях профессий в разных индустриях, о эксперной и творческой деятельности. После завершения мероприятий школьники получат сертификат о прохождении интенсива «Одно касание».
Участников мероприятия сегодня приветствовала председатель автономной НКО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова.