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Общество

Профориентационное мероприятие для школьников прошло в Великих Луках

Фото: газета "Великолукская правда. Новости"

В Великих Луках 4 октября в бизнес-инкубаторе «Новация» прошло профориентационное мероприятие для школьников «Одно касание». Об этом пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Мероприятие организовано совместно с Центром инноваций социальной сферы Псковской области в рамках программы «Свое дело в своем регионе». Цель проекта - помочь молодежи определиться с будущей профессией.

Во время первого дня обучения школьники познакомились с компетенциями экспертов в сфере психологии, журналистики, фотографии, визажа, стилистики, организатора, игропрактики, а также освоили навыки командной работы, самопрезентации.

В дальнейшем ребятам расскажут подробнее об особенностях профессий в разных индустриях, о эксперной и творческой деятельности. После завершения мероприятий школьники получат сертификат о прохождении интенсива «Одно касание».

Участников мероприятия сегодня приветствовала председатель автономной НКО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области» Светлана Седунова.

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