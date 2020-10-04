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Общество

Мост через железнодорожные пути просят отремонтировать великолучане

Момт на улице Малышева в Великих Луках. Фото: группа "Подслушано Великие Луки" в соцсети "ВКонтакте"

В Великих Луках местные жители жалуются на состояние пешеходного моста через железнодорожные пути на улице Малышева. Об этом великолучане написали в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте». Анонимное обращение сопровождается фотографиями моста с разбитыми ступеньками и искривленным ограждением.

«Как видно,ступеням нужен срочный ремонт,ограждениям требуется срочная помощь сварщика. Мы не требуем эскалатора, мы просим прикрепить на лестницах со всех сторон моста швеллер для облегчения подъёма велосипедов,колясок,тележек. Мы просим заделать дыры в ограждениях,сделать поручни,где они отломаны,заделать ямы», - отметили жители города.

В коментариях пользователи сети отметили, что это не единственный мост в городе, нуждающийся в срочном ремонте. Например мост, расположенный со стороны улицы Герцена.

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