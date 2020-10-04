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Общество

Великолукские школьники посетили Псков и Печоры по программе «Моя Россия»

Школьники Великолукского района посетили Псков. Фото: газета "Наш путь".

Школьники Великолукского района снова приняли участие в национальной детской культурно-познавательной программы «Моя Россия», пишет районная газета «Наш путь».

На этот раз участниками туристического маршрута «Серебряное ожерелье России. Псков-Печоры-Изборск» стали победители школьных и муниципальных олимпиад,отличники, лучшие спортсмены и юнармейцы из Лычевской, Пореченской и Першинской школ.

В первый день ребята побывали в Пскове. Здесь они посмотрели на главные достопримечательности, познакомились с древней историей города и посмотрели на Псков с высоты птичьего полета из бойниц Власьевской, Покровской, Варлаамовской башен. Великолукские школьники заглянули и в Псковский драматический театр им.А.С.Пушкина, где познакомились с особенностью создания спектаклей, посмотрели миниатюрное представление молодых актеров. Заключительным этапом прогулки по Пскову стал университет. Участники экскурсии присоединились к мастер-классу по изучению иностранного языка.

Второй день экскурсий продолжился в Печорах и Изборске. Здесь школьники прошли квест-игру, во время которой познакомились с древними легендами Изборска, прогулялись к Словенским ключам.

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