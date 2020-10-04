Два трактора забрали у локнянской организации за долги

22:32, 04 октября 2020, ПАИ

Судебные приставы арестовали у организации в Локнянском районе два трактора за долги по налогам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Федельной службы судебных приставов по Псковской области. Общая сумма задолженности составляет около 170 тысяч рублей: около 120 тысяч рублей - сумма налогового долга, ещё более 50 тысяч рублей составил исполнительский сбор.

Сотрудники отделения судебных приставов по Пушкиногорскому, Новоржевскому, Бежаницкому и Локнянскому районов выехали в Локнянский район и арестовали имущество организации: трактор МТЗ-80 и трактор МТЗ-82.1.

В ведомстве отметили, что если в течение десяти дней задолженность организации не будет погашена в полном объеме, то арестованное имущество пройдет процедуру оценки и будет передано в МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях для дальнейшей его реализации.