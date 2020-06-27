Михаил Ведерников поздравил педагогов области с Днем учителя

07:39, 05 октября 2020, ПАИ

5 октября губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил учителей Псковской области с Днем учителя, передает Псковское агентство информации.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить достойные условия работы для каждого педагога Псковской области. Открываются новые школы, реализуется программа «Земский учитель», закупается оборудование для точек роста, ремонтируются школьные залы и спортивные стадионы»,- говорит Михаил Ведерников.

Также он отмечает, что впервые в истории региона почетные звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области» будут присвоены десяти лучшим учителям. Они получат нагрудные знаки, достойную единовременную и ежемесячную выплаты.

«В этот торжественный день хочу пожелать всем вам, дорогие учителя, крепкого здоровья, терпения и сил. От всей души благодарю вас за труд и за то, что выбрали непростое, но очень важное и нужное призвание»,- говорит губернатор Псковской области.