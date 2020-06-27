В Госдуме предлагают запретить распространение рекламы через платежки ЖКУ

07:59, 05 октября 2020, ПАИ

В Государственной Думе хотят запретить продвижение рекламы через платежки жилищно-коммунальных услуг, сообщил ТАСС со ссылкой на газету «Известия».

«Подобная реклама вводит в заблуждение, поскольку некоторые могут воспринять ее как обязательную к выполнению»,- отметила директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев направил главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву предложение о запрете под угрозой штрафа распространения рекламы посредством платежных документов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Изменения, которые не коснутся справочной информации и социальной рекламы, предлагается внести в федеральный закон «О рекламе», сообщает в понедельник газета «Известия» со ссылкой на текст документа.

«Часто люди воспринимают как призыв к действию покупку или обновление какой-либо продукции. Получается, рекламодатели нашли удобную лазейку. Подобную практику необходимо пресекать», - отметил Зубарев.

Он также указал, что одним из способов борьбы с навязыванием гражданам ненужных услуг через платежки может стать перевод выставления счетов на оплату ЖКУ в электронный формат, что в свою очередь позволит сэкономить на оплате коммунальных услуг. При этом, по мнению депутата, граждане должны сами выбрать, хотят ли они отказаться от бумажных носителей квитанций в пользу электронных сервисов или нет.

Как уточнил «Известиям» член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров, за нарушения закона о рекламе для юридических лиц планируется ввести штрафы в размере от 100 до 500 тыс. рублей. По его словам, в России нет таких механизмов, которые бы позволили отследить, на что уходят доходы управляющих компаний от распространения рекламы.