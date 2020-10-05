0
13:11
Привиться от гриппа псковичи могут на парковке у «Империала»
12:20
Псковичка Анна Васильева признана лучшим учителем-дефектологом России
12:04
Собор церковного искусства Пскова – настоятель Мирожского монастыря о подготовке к уникальной выставке в эфире ПАИ-live
11:48
Как разобраться с подрядчиками, вандалами и детскими площадками – интервью Елены Жгут
11:20
Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области
10:14
Власти Пскова поздравили горожан с Днем учителя
10:03
Международная панорама. События месяца глазами экспертов. Сентябрь 2020
Еще новости
Общество

Накликай шутку — подарок «7 Неба» читателям Псковского агентства информации

В октябре радиостанция «7 Небо» отмечает свое 22-летие. Одной из фишек радиостанции является «Шоу шепелявых», которое много лет выходит в эфире «7 Неба». Смешные шутки и гэги — за годы работы их накопилось несколько сотен.

В честь 22-летия «7 Небо» дарит читателям Псковского агентства информации, всем псковичам, слушателям радио подарок: возможность услышать шутки «Шоу шепелявых» разных лет.

Фото ПАИ.

 

Для этого кликните на баннер на главной странице ПАИ «Накликай шутку» – и слушай приколы «Шоу шепелявых». Один клик — одна шутка!

«7 Небо» – один из лидеров радиовещания в Псковской области и единственная собственно псковская радиостанция, выходящая в эфир на протяжении 22 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Привиться от гриппа псковичи могут на парковке у «Империала»
05 октября 2020
Привиться от гриппа псковичи могут на парковке у «Империала»
Псковичка Анна Васильева признана лучшим учителем-дефектологом России
05 октября 2020
Псковичка Анна Васильева признана лучшим учителем-дефектологом России
Собор церковного искусства Пскова – настоятель Мирожского монастыря о подготовке к уникальной выставке в эфире ПАИ-live
05 октября 2020
Собор церковного искусства Пскова – настоятель Мирожского монастыря о подготовке к уникальной выставке в эфире ПАИ-live
Как разобраться с подрядчиками, вандалами и детскими площадками – интервью Елены Жгут
05 октября 2020
Как разобраться с подрядчиками, вандалами и детскими площадками – интервью Елены Жгут
Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области
05 октября 2020
Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области
Власти Пскова поздравили горожан с Днем учителя
05 октября 2020
Власти Пскова поздравили горожан с Днем учителя
Накликай шутку — подарок «7 Неба» читателям Псковского агентства информации
05 октября 2020
Накликай шутку — подарок «7 Неба» читателям Псковского агентства информации
Пранкер Лексус провёл выходные в Пскове
04 октября 2020
Пранкер Лексус провёл выходные в Пскове

Идет загрузка...