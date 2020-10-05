Накликай шутку — подарок «7 Неба» читателям Псковского агентства информации

09:57, 05 октября 2020, ПАИ

В октябре радиостанция «7 Небо» отмечает свое 22-летие. Одной из фишек радиостанции является «Шоу шепелявых», которое много лет выходит в эфире «7 Неба». Смешные шутки и гэги — за годы работы их накопилось несколько сотен.

В честь 22-летия «7 Небо» дарит читателям Псковского агентства информации, всем псковичам, слушателям радио подарок: возможность услышать шутки «Шоу шепелявых» разных лет.

Для этого кликните на баннер на главной странице ПАИ «Накликай шутку» – и слушай приколы «Шоу шепелявых». Один клик — одна шутка!

«7 Небо» – один из лидеров радиовещания в Псковской области и единственная собственно псковская радиостанция, выходящая в эфир на протяжении 22 лет.