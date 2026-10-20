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Общество

Приём заявок на премию «Я – волонтёр» стартовал в Пскове

Приём заявок на ежегодную премию главы Пскова в сфере добровольчества «Я – волонтёр» стартовал сегодня, 20 октября. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своём официальном канале на платформе MAX.

Изображение из канала Станислава Стармолотова в MAX

В этом году награды вручат в пяти номинациях: «Волонтёр года» (первое, второе и третье место) – за наибольший вклад в добровольческую деятельность Пскова; «Волонтёр Памяти» – за участие в патриотических проектах и сохранение исторической памяти; «Активный старт» – для тех, кто недавно зарегистрировался на портале «ДОБРО.РФ» и уже набрал наибольшее количество волонтёрских часов; «Преданность делу» – за максимальное количество часов, посвящённых одному направлению добровольчества; «Постоянный доброволец» – для тех, кто регулярно вносит вклад в развитие волонтёрского движения.

Заявки и необходимые документы принимают до 20 ноября включительно. Их можно отправить в электронном виде по электронной почте ee.dolgina@pskovadmin.ru с пометкой «Я – волонтёр» или принести в печатном виде по адресу Псков, улица Карла Маркса, 23. Подробные условия участия и перечень документов указаны в положении о премии.

«Не упускай возможности рассказать о своём вкладе в добровольчество и получить заслуженное признание! Возможно, именно твоя история станет одной из тех, которыми мы будем гордиться», – подчеркнул Станислав Стармолотов.

Вопросы можно задать по телефону 56-41-88 или в сообщении в группе Молодёжного центра Пскова.

Имена победителей объявят 5 декабря в 17:00 на торжественном мероприятии в актовом зале ПсковГУ.

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