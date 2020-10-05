0
18:57
Ведомственные награды вручили 29 педработникам Пскова
18:16
Мы баловались с микрофоном - Ирина Потапова рассказала, как попала на «7 Небо»
17:52
Сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за всю историю
17:28
Пскович Виталий Дидыч победил в номинации «Общественник года» премии уличной культуры «КАРДО»
16:46
Родители великолукских школьников высказывают версии случившегося
16:35
Вера Емельянова: Здоровью госпитализированных в Великих Луках детей ничего не угрожает
15:32
Марина Гаращенко опровергла слухи о срочной выписке детей из больницы в Великих Луках
Еще новости
Общество

Более 70% россиян не готовы привиться от коронавируса

Более 70% россиян не хочет делать прививку от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-опроса партии «Единая Россия».

Согласно данным опроса, сделать прививку от коронавируса готовы 23 % респондентов. В то же время около 73 % россиян заявили, что не готовы к вакцинации. Ещё 4 % опрошенных сказали, что переболели COVID-19 и прививка им не нужна.

Кроме того, 52 % россиян заявили, что может быть вторая волна коронавируса. Обратного мнения придерживаются 37 %. При этом 11 % респондентов заявили, что совсем не верят в существование коронавирусной инфекции. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более 70% россиян не готовы привиться от коронавируса COVID-19 выявлен у сотрудников комитета по здравоохранению Псковской области 4115 человек вылечились от коронавируса в Псковской области Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области Четыре человека заболели коронавирусом в Псковском колледже искусств Из-за коронавируса Россия может повторно закрыть границы Количество заболевших коронавирусом в России выросло на 10,8 тысячи человек Стало известно о состоянии заражённого коронавирусом Трампа Самым опасным предметом во время пандемии является маска — врач Около 3% российских школ находятся на карантине
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Ведомственные награды вручили 29 педработникам Пскова
05 октября 2020
Ведомственные награды вручили 29 педработникам Пскова
Сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за всю историю
05 октября 2020
Сентябрь 2020 года в России стал самым теплым за всю историю
Пскович Виталий Дидыч победил в номинации «Общественник года» премии уличной культуры «КАРДО»
05 октября 2020
Пскович Виталий Дидыч победил в номинации «Общественник года» премии уличной культуры «КАРДО»
Родители великолукских школьников высказывают версии случившегося
05 октября 2020
Родители великолукских школьников высказывают версии случившегося
Вера Емельянова: Здоровью госпитализированных в Великих Луках детей ничего не угрожает
05 октября 2020
Вера Емельянова: Здоровью госпитализированных в Великих Луках детей ничего не угрожает
Марина Гаращенко опровергла слухи о срочной выписке детей из больницы в Великих Луках
05 октября 2020
Марина Гаращенко опровергла слухи о срочной выписке детей из больницы в Великих Луках
Депутат-мажор на округе – ПАИ-live с Денисом Ивановым
05 октября 2020
Депутат-мажор на округе – ПАИ-live с Денисом Ивановым
До 19 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 6 октября
05 октября 2020
До 19 градусов тепла и дожди ожидаются в Псковской области 6 октября

Идет загрузка...