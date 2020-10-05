Более 70% россиян не готовы привиться от коронавируса

20:22, 05 октября 2020, ПАИ

Более 70% россиян не хочет делать прививку от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-опроса партии «Единая Россия».

Согласно данным опроса, сделать прививку от коронавируса готовы 23 % респондентов. В то же время около 73 % россиян заявили, что не готовы к вакцинации. Ещё 4 % опрошенных сказали, что переболели COVID-19 и прививка им не нужна.

Кроме того, 52 % россиян заявили, что может быть вторая волна коронавируса. Обратного мнения придерживаются 37 %. При этом 11 % респондентов заявили, что совсем не верят в существование коронавирусной инфекции.