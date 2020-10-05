Дистанционный прием граждан проведут сотрудники Пенсионного фонда в Псковской области

10:05, 05 октября 2020, ПАИ

В Псковской области сотрудники Пенсионного фонда проведут дистанционный прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ОПФР по Псковской области.

В рамках недели приема граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам, приуроченной к Международному дню пожилого человека, руководители и специалисты Отделения ПФР, Центра по выплате пенсий и обработке информации, межрайонных управлений и клиентских служб ПФР проведут дистанционный прием граждан во всех районах области.

С 5 по 9 октября в течение рабочего дня сотрудники Пенсионного фонда смогут проконсультировать пожилых граждан по телефону по вопросам, касающимся назначения и выплаты пенсии, средств пенсионных накоплений, пенсионного страхования, получения услуг ПФР в электронном виде и т. д. Номера телефонов, по которым можно обратиться с интересующим вопросом, размещены на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона».

Сотрудники ПФР не могут по телефону отвечать на вопросы, содержащие персональные данные. Таким образом, обратившиеся не смогут по телефону получить информацию о размерах пенсии либо о ежемесячных выплатах.