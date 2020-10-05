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Общество

Елена Бибикова поздравила учителей, воспитателей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником

Фото: ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член Совета Федерации от Псковской области Елена Бибикова поздравила учителей, воспитателей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником.

«Благородный и подвижнический труд учителя всегда вызывал особое почитание и искреннюю признательность. Вы не только даете знания, но и воспитываете думающих, творческих людей. Именно от мудрости, опыта и широкой эрудиции педагога во многом зависит, с какими ценностями  и нравственными ориентирами молодое поколение вступает во взрослую жизнь», - обратилась Елена Бибикова к педагогам.

По словам сенатора, вкладывая свою душу в любимое дело, учитель помогает юной личности раскрыть таланты, поверить в себя, выбрать свой путь, быть полезным и нужным людям и своей стране.

«Благодаря высокой квалификации, гибкости мышления, педагогическому мастерству, владению цифровыми технологиями и инновациями вам удается  успешно справляться с новыми требованиями, продиктованными современными вызовами», - добавила сенатор.

Елена Бибикова выразила глубокую благодарность ветеранам за пример высокого профессионализма и верности призванию, образец искренней любви и доброты к своим воспитанникам.

«От всей души желаю всем педагогам Псковской области творческого вдохновения, энергии, оптимизма, достижения новых профессиональных высот, талантливых, старательных и отзывчивых учеников! Пусть ваше сердце наполняет радость за их успехи и победы! Крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания вам и вашим близким!» - заключила Елена Бибикова.

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