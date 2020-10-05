Количество заболевших коронавирусом в России выросло на 10,8 тысячи человек

10:30, 05 октября 2020, ПАИ

На 10,8 тысячи человек выросло количество заболевших коронавирусом в России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в информационный центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки коронавирус выявили у 10 888 россиян в 84 регионах. Общее количество зараженных в стране достигло 1 225 889. За последние сутки умерли 117 человек, всего 21 475 жертв за весь период распространения вируса. Всего в России выздоровело 982 324 зараженных коронавирусом человека.