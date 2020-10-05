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Общество

«Люди замерзают» – псковичи жалуются губернатору на холодные батареи

Фото Дарьи Хватковой.

Псковичи жалуются в комментариях в Instagram губернатора Михаила Ведерникова на холодные батареи и перечисляют дома в Пскове, в которых всё еще не топят.

30 сентября заместитель главы городской администрации Александр Коновалов на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова заявил, что 1 октября отопление включат во всех домах Пскова. Отопительный сезон должен был стартовать 28 сентября, но процесс подключения домов в Пскове занял несколько дней.

«Уважаемый Михаил Юрьевич! Обращаюсь к вам с просьбой принять меры к сотрудникам ООО УО «Жилсервис» микрорайон № 12. С четверга жильцы пытаются услышать вразумительный ответ, почему у них до сих пор холодные батареи, на их просьбы прислать бригаду специалистов они никак не реагируют, обманывают и кормят завтраками, грубят пожилым людям, очень просим вас вмешаться в данную ситуацию, спасибо заранее», – написала псковичка в комментариях.

Другие подписчики в аккаунте губернатора жалуются на сырость и плесень в домах, перечисляют адреса и требуют поскорее включить отопление. В список таких домов попали: улицы Коммунальная, 44а и б, Коммунальная, 45, Юбилейная, 91, Рижский проспект, 57, 67, 79, улица Крупской, 24. В поселке Тямша также нет отопления.

«Почему как-то выборочно включают отопление? Люди замерзают», – отметили псковичи.

В комментариях есть и обратные жалобы на то, что в некоторых домах «дышать нечем» из-за слишком сильной подачи тепла.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов заверил псковичей в комментариях, что сегодня займется вопросом отопления в некоторых домах.

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