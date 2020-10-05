Урок безопасности провели для псковских школьников

19:57, 05 октября 2020, ПАИ

Урок безопасности в Погранично-таможенно-правовом лицее Пскова провел сотрудник ГУ МЧС России по Псковской области. Мероприятие прошло в рамках 30-летия МЧС России и в связи с празднованием 88-летия со дня образования гражданской обороны России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Сотрудник ГУ МЧС России по Псковской области Александр Курамшин показал школьникам видеоролик по гражданской обороне, провёл с учащимися беседу об опасности игр с огнём, рассказал о первой медицинской помощи и напомнил номера экстренных служб.

Также школьники узнали о том, как появились противогазы и другие средства индивидуальной защиты, и потренировались надевать их на практике.