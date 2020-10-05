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Общество

Собор церковного искусства Пскова – настоятель Мирожского монастыря о подготовке к уникальной выставке в эфире ПАИ-live

В середине октября в Пскове во Дворе Постникова откроется уникальная выставка, получившая название «Собор церковного искусства». В ней примут участие более пяти десятков мастеров, так или иначе связанных с Псковом.

О том, что это за выставка, чем она уникальна, как родилась идея ее проведения, в эфире ПАИ-live рассказывает настоятель Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря иеромонах Серафим.

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