Ректор ПсковГУ поздравила учителей с профессиональным праздником

13:55, 05 октября 2020, ПАИ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина поздравила учителей с профессиональным праздником в своем аккаунте в Instagram.

По словам ректора ПсковГУ, этот праздник - прекрасный повод в очередной раз выразить слова глубокой признательности и благодарности.

«Ведь именно благодаря труду учителя, педагога и наставника мы можем достигать новых целей и гордиться своими свершениями. Ваш вклад в развитие общества невозможно переоценить. Каждый педагог передает свои знания молодому поколению и воспитывает его в традициях подлинного гуманизма и любви к Родине. Ваша ежедневная кропотливая работа закладывает фундамент для нового поколения и определяет будущее нашей страны. Искренне желаю вам, дорогие педагоги, сохранить на долгие годы энтузиазм и преданность своему делу. Здоровья и благополучия! С праздником, дорогие учителя!» – отметила Наталья Ильина.

В Псковском государственном университете ведется подготовка учителей и педагогов на уровне среднего профессионального образования, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. ПсковГУ предоставляет возможности для стажировок учителей и оказывает помощь в организации внеурочного пространства в школах. Университет также разрабатывает комплексные программы повышения квалификации с учетом требований стандартов и аккредитации учителей. Для руководителей образовательных учреждений в вузе открыта новая образовательная программа магистратуры совместно с Высшей школой экономики «Управление образованием».