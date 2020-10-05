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Общество

Камеры видеонаблюдения появились на территории приюта «Лесопилка»

На территории приюта «Лесопилка» установили камеры видеонаблюдения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в официальном аккаунте приюта в Instagram.

По всей территории приюта были установлены камеры видеонаблюдения. По словам сотрудников приюта, довольно часто залезали «незваные гости». Не так давно с территории приюта похитили дырявую бочку, а летом камеры помогли найти преступника, который украл генератор. 

Сотрудники «Лесопилки» выразили благодарность Льву Львову, который помог установить камеры по всей территории, а также Татьяне Леоновой, которая помогла оплатить покупку новых камер и записывающего устройства с жестким диском.

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