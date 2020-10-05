Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Невеле и Острове

13:24, 05 октября 2020, ПАИ

На улицах Невеля и Острова сотрудники полиции за прошедшие сутки задержали трех нетрезвых автомобилистов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее задержанные уже привлекались к административной ответственности за пьяное вождение. Теперь их ждет уголовная ответственность.

В Невеле среди нарушителей оказались 32-летний водитель иномарки и 21-летний молодой человек. Их остановили на улицах Ставского и Михайловской.

Кроме того, в Острове вечером 4 октября полицейские остановили иномарку на улице Урицкого. Выяснилось, что иномаркой управлял 24-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве добавили, что по всем данным фактам проводятся проверки.