Водитель Audi пострадал в ДТП в Гдовском районе

14:07, 05 октября 2020, ПАИ

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Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





59-летний водитель автомобиля Audi 80 пострадал в ДТП в деревне Купково в Гдовском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло 5 октября в 12:10. Водитель машины во время движения начал поправлять ремень безопасности, отвлекся от дороги, в результате чего автомобиль съехал в придорожную канаву и врезался в дерево.

В транспорте находились дочь и внук автомобилиста. Водителя госпитализировали в Гдовскую районную больницу. Медики диагностировали у мужчины перелом голени. Женщине и ребенку медицинская помощь не потребовалась.

В ближайшее время пострадавшего водителя транспортируют по месту проживания – в Сланцы Ленинградской области.