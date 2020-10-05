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Водитель Audi пострадал в ДТП в Гдовском районе

  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: ПАИ
  • ДТП в Гдовском районе
    Фото: ПАИ

59-летний водитель автомобиля Audi 80 пострадал в ДТП в деревне Купково в Гдовском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло 5 октября в 12:10. Водитель машины во время движения начал поправлять ремень безопасности, отвлекся от дороги, в результате чего автомобиль съехал в придорожную канаву и врезался в дерево.

В транспорте находились дочь и внук автомобилиста. Водителя госпитализировали в Гдовскую районную больницу. Медики диагностировали у мужчины перелом голени. Женщине и ребенку медицинская помощь не потребовалась.

В ближайшее время пострадавшего водителя транспортируют по месту проживания – в Сланцы Ленинградской области.

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