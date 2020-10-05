Проект «Собор церковного искусства Пскова» получил благословение митрополита Тихона

12:45, 05 октября 2020, ПАИ

Благословение митрополита Псковского и Порховского Тихона получил проект «Собор церковного искусства Пскова». Об этом рассказал настоятель Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря иеромонах Серафим в эфире проекта ПАИ-live 5 октября.

Мирожский монастырь при поддержке Фонда президентских грантов организует выставку.

«Идея родилась у нашего правящего архиерея митрополита Тихона», – рассказал Серафим, отметив, что Тихон объезжал и смотрел храмы и монастыри и видел, что многое восстановлено после времен разрухи.

«По благословению владыки мы заявились на грантовую поддержку для того, чтобы провести эту выставку, – отметил Серафим. – С третьего раза мы выиграли конкурс и начали собирать наших ребят — иконописцев, художников, архитекторов, а также мастеров прикладного дела».

Проект реализуется в регионе при поддержке Фонда президентских грантов. Организатором является Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь.

Проект был организован для поддержания, развития и популяризации традиций различных видов искусства и художественных промыслов, бытующих в русском православии как неотъемлемой части художественного наследия народа России.

Выставка «Собор церковного искусства Пскова» откроется 14 октября в музейном комплексе «Двор Постникова».

Партнеры проекта: Псковская митрополия Русской православной церкви, Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь, Псково-Изборский объединенный музей-заповедник.

Информационные партнеры проекта: Медиахолдинг Псковской области, ГТРК «Псков», телеканал «Первый Псковский», православие. Ru.