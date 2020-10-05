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Общество

Псковские боксеры заняли призовые места на чемпионате СЗФО

Фото: Псковская областная федерация бокса.

Псковские боксеры заняли призовые места на чемпионате Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин, сообщает областная федерация бокса.

Соревнования проходили с 29 сентября по 3 октября в Петрозаводске, в них приняли участие 75 участников из разных регионов СЗФО.
Псковскую область представили семеро боксеров: Александр Кальницкий – 69 кг, Артур Кулаков – 69 кг, Глеб Голик – 75 кг, Дмитрий Муратов – 81 кг, Владимир Родионов – 91 кг, Мурат Юлдашев – 91 кг, Татьяна Козырева – 54 кг.

Фото: Псковская областная федерация бокса.

Первое место по итогам соревнований заняли Глеб Голик и Татьяна Козырева. Артур Кулаков, Дмитрий Муратов и Мурат Юлдашев стали третьими.
По решению судейской коллегии Глеба Голика наградили призом за лучшую «Технико-тактическую подготовку» в чемпионате СЗФО по боксу среди мужчин.

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