Учебно-методические сборы прошли в псковском УФСИН

15:05, 05 октября 2020, ПАИ

На базе исправительной колонии № 6 в Сосновом Бору состоялись учебно-методические сборы с участием сотрудников, отвечающих за служебно-боевую подготовку в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Учебно-методические сборы проходили два дня. В первый день участники прошли тестирование по специальной подготовке на знание нормативно-правовых актов, используемых в служебной деятельности, выполнили нормативы по физической подготовке, приняли участие в семинаре по служебно-боевой подготовке. Во второй день сотрудники сдали зачет по огневой подготовке.





Сотрудники с высокими результатами по итогам учебно-методических сборов были награждены дипломами. Так, третье место занял представитель ИК-6 Олег Толкачев, второе – сотрудник отдела по конвоированию Максим Один, первое – инструктор по боевой и служебной подготовке ИК-3 Алексей Алексеев.