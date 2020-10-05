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Общество

Учебно-методические сборы прошли в псковском УФСИН

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

На базе исправительной колонии № 6 в Сосновом Бору состоялись учебно-методические сборы с участием сотрудников, отвечающих за служебно-боевую подготовку в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Учебно-методические сборы проходили два дня. В первый день участники прошли тестирование по специальной подготовке на знание нормативно-правовых актов, используемых в служебной деятельности, выполнили нормативы по физической подготовке, приняли участие в семинаре по служебно-боевой подготовке. Во второй день сотрудники сдали зачет по огневой подготовке.


Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области.

Сотрудники с высокими результатами по итогам учебно-методических сборов были награждены дипломами. Так, третье место занял представитель ИК-6 Олег Толкачев, второе – сотрудник отдела по конвоированию Максим Один, первое – инструктор по боевой и служебной подготовке ИК-3 Алексей Алексеев.

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