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Общество

Более 56 килограммов наркотиков изъяли в Псковской области

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

56,5 килограммов наркотических веществ изъяли из незаконного оборота в Псковской области за летний период. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

На заседании антинаркотической комиссии были подведены следующие итоги работы: за летний период возбудили более 150 уголовных дел, выявили 129 административных правонарушений, уничтожили 3 очага дикорастущих наркосодержащих растений.

По словам губернатора Псковской области, во время летних каникул на базе спортивных, творческих, патриотических лагерей с трудными подростками проводились различные виды профилактических работ: тренинги, спортивные турниры, мастер-класс по воркауту и экскурсии.

Фото: Instagram Михаила Ведерникова.

«В период пандемии актуальными и более эффективными становятся мероприятия, акции и видеоролики в социальных сетях. Широко используется мобильное приложение #МойДом. С его помощью любой̆ может сообщить о граффити с пропагандой наркотиков, а коммунальные службы быстро его устранят. Прошу глав районов обратить особое внимание на этот опыт, а также активнее использовать уже существующие платформы», – отметил Михаил Ведерников.

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