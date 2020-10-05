Выставка «Собор церковного искусства Пскова» откроется во Дворе Постникова 14 октября

13:46, 05 октября 2020, ПАИ

Выставка «Собор церковного искусства Пскова» откроется 14 октября в музейном комплексе «Двор Постникова». Об этом рассказал настоятель Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря иеромонах Серафим в эфире проекта ПАИ-live 5 октября.

«Нынешний человек, который часто увлечен разными направлениями жизни, и потоки информации на него огромные сваливаются, может прийти и увидеть живую традицию, которая хоть и в каноне, но она все равно по-своему жива», – отметил он, говоря о том, что одна из миссий организаторов выставки – просвещение.

Кроме того, иеромонах Серафим считает важным, что само сообщество, которое трудится на этом направлении, ближе друг с другом познакомится.

«Потому что не секрет, что многие находятся в некотором соперничестве или антагонизме друг с другом», – добавил иеромонах.

Проект «Собор церковного искусства Пскова» реализуется в регионе при поддержке Фонда президентских грантов. Организатором является Спасо-Преображенский Мирожский мужской монастырь.

Проект был организован для поддержания, развития и популяризации традиций различных видов искусства и художественных промыслов, бытующих в русском православии как неотъемлемой части художественного наследия народа России.