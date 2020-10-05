Little Big записали песню для саундтрека «Бората 2»

13:42, 05 октября 2020, ПАИ

Российская группа Little Big записала песню для саундтрека сиквела комедии Саши Барона Коэна «Борат 2». Об этом сообщается на официальной странице музыкального коллектива в Instagram.

Кавер на трек «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)» звучит в первом трейлере фильма.

Полное название ленты — «Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан». Фильм выйдет уже 23 октября на стриминге Amazon Prime.

О сюжете сиквела «Бората» пока известно лишь то, что главный герой будет выдавать себя за другого человека и встречаться с людьми инкогнито.

Первая часть «Бората» вышла в 2006 году. Фильм рассказывает о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, по приказу Министерства информации Казахстана он отправляется в путешествие по США на съемки документального фильма. Там он знакомится с западной культурой и случайно при этом высмеивает устоявшиеся американские нормы. «Борат» собрал в мировом прокате 262 млн долларов, Саша Барон Коэн получил за эту роль премию «Золотой глобус», а жюри «Оскара» отметило картину за лучший сценарий года.