Little Big записали песню для саундтрека «Бората 2»
Российская группа Little Big записала песню для саундтрека сиквела комедии Саши Барона Коэна «Борат 2». Об этом сообщается на официальной странице музыкального коллектива в Instagram.
Кавер на трек «Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)» звучит в первом трейлере фильма.
We’re so proud to have contributed to the official Borat 2 trailer with this "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" C+C Music Factory cover. The movie is dropping October 23 on Amazon Prime! Записали кавер версию "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)" C+C Music Factory специально для трейлера кинофильма Борат 2. Премьера 23-го октября на Amazon Prime!
Полное название ленты — «Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан». Фильм выйдет уже 23 октября на стриминге Amazon Prime.
О сюжете сиквела «Бората» пока известно лишь то, что главный герой будет выдавать себя за другого человека и встречаться с людьми инкогнито.
Первая часть «Бората» вышла в 2006 году. Фильм рассказывает о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, по приказу Министерства информации Казахстана он отправляется в путешествие по США на съемки документального фильма. Там он знакомится с западной культурой и случайно при этом высмеивает устоявшиеся американские нормы. «Борат» собрал в мировом прокате 262 млн долларов, Саша Барон Коэн получил за эту роль премию «Золотой глобус», а жюри «Оскара» отметило картину за лучший сценарий года.