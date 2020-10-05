Пскович Виталий Дидыч победил в номинации «Общественник года» премии уличной культуры «КАРДО»

17:28, 05 октября 2020, ПАИ

В номинации «Общественник года» премии уличной культуры «КАРДО» победил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч. Об этом он сообщил на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Федеральная премия за развитие уличного искусства и спорта «КАРДО» проводилась на протяжении четырех дней.

«Я очень рад за каждого участника нашей делегации от Псковской области, – отметил Виталий Дидыч. – Достойно выступили в своих номинациях и показали сплоченность в работе над заданием по общественному направлению».

Виталий Дидыч выразил надежду, что к следующему сезону многие будут в еще лучшей форме и смогут увезти больше призовых мест. Он также поблагодарил администрацию Псковской области, руководство Ставропольского края и организационный штаб премии «КАРДО».

Конкурс-премию уличной культуры и спорта «КАРДО» создала общественная организация «ОФФБИТС» при поддержке Фонда президентских грантов в 2017 году. В 2019 году проект выиграл грантовый конкурс молодежного форума «Машук-2019». В 2020 году его включили в план мероприятий «Машук-2020».