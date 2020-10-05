Михаил Ведерников занял восьмое место в рейтинге активности глав субъектов в Instagram

14:28, 05 октября 2020, ПАИ

В рейтинге активности глав субъектов в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял 8-е место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Индекс активности псковского губернатора за неделю, с 28 сентября по 4 октября, равняется 42. В своем Instagram-аккаунте Михаил Ведерников опубликовал 22 поста, выставил 40 «историй».

Лидирует в рейтинге губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова с индексом 105,5, которая опубликовала 15 постов, провела 5 прямых эфиров и разместила 161 «историю». Второе место занял губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко с индексом 86. Он разместил 19 постов и 134 «истории» за неделю.

На третьей позиции – губернатор Севастополя Михаил Развожаев. За неделю он разместил семь постов и 133 «истории», набрав индекс 73,5.