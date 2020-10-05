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Общество

Срок подачи рецептов на конкурс «Причудский пирог» продлен в Псковской области

В Псковской области продлен срок подачи рецептов на конкурс «Причудский пирог», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Прислать рецепты традиционных для региона пирогов и принять участие в конкурсе «Причудский пирог» жители Псковской области могут до 17 октября.

Конкурс «Причудский пирог» объявлен 14 сентября и реализуется в рамках фестиваля экологии и культуры «Причудье».

Для участия в конкурсе необходимо отправить рецепт пирога, который готовился раньше или до сих пор готовится в регионе Чудского озера. Также необходимо прислать две-три фотографии приготовленного пирога или видео его приготовления.

Все рецепты, которые пришлют на конкурс, пройдут экспертную оценку и войдут в брошюру «Кухня Причудья». 

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