Срок подачи рецептов на конкурс «Причудский пирог» продлен в Псковской области

23:59, 05 октября 2020, ПАИ

В Псковской области продлен срок подачи рецептов на конкурс «Причудский пирог», сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Прислать рецепты традиционных для региона пирогов и принять участие в конкурсе «Причудский пирог» жители Псковской области могут до 17 октября.

Конкурс «Причудский пирог» объявлен 14 сентября и реализуется в рамках фестиваля экологии и культуры «Причудье».

Для участия в конкурсе необходимо отправить рецепт пирога, который готовился раньше или до сих пор готовится в регионе Чудского озера. Также необходимо прислать две-три фотографии приготовленного пирога или видео его приготовления.

Все рецепты, которые пришлют на конкурс, пройдут экспертную оценку и войдут в брошюру «Кухня Причудья».