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53 человека погибли на пожарах в Псковской области за девять месяцев

53 человека погибли на пожарах в Псковской области за девять месяцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

С января по сентябрь на территории региона произошло 3 858 пожаров, в которых погибли 53 человека, в том числе двое детей. Травмы на пожарах получили 49 человек.

Пожары нанесли ущерб в размере 40 млн 329 тысяч рублей.

В 3 308 случаях причиной пожаров являлось неосторожное обращение с огнем. В 228 случаях — нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования.

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