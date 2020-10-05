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Общество

Ремонт дворовых территорий продолжается в Пскове

Фото: пресс-служба администрации Пскова.

Ремонт дворовых территорий в рамках программы «Формирование современной городской среды» продолжается в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На сегодняшний день активно идет ремонт дворовой территории на Рижском проспекте, 51а. Уже уложен асфальт между 1, 2 и 4, 5 подъездами, установлен бордюрный камень, оборудована первая парковочная площадка и начата работа по благоустройству второй.

Фото: пресс-служба администрации Пскова.

Ремонт дворовой территории идет и на улице Юбилейной, 73а. Здесь уже полностью заменено асфальтовое покрытие, оборудованы клумбы, подсыпан грунт, засеяна трава на зеленой зоне, установлены водосточные желоба, расширена проезжая часть. Силами Управления городского хозяйства администрации Пскова спилены аварийные деревья.

Фото: пресс-служба администрации Пскова.

В этом году в Пскове выполнен ремонт девяти дворов, благоустраиваются парки на улицах Технической и Энтузиастов, отремонтировано 60 междворовых проездов на сумму 109,5 млн рублей.

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