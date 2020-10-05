Марина Гаращенко опровергла слухи о срочной выписке детей из больницы в Великих Луках

15:32, 05 октября 2020, ПАИ

Все госпитализированные из школы №7 Великих Лук дети находятся под наблюдением медиков. Проводятся все необходимые мероприятия. О причинах, приведших к их госпитализации, пока говорить преждевременно, проводятся исследования. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации заявила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Она подтвердила госпитализацию 13 детей. «Двое детей находятся в реанимационной палате, их состояние средней тяжести. В состоянии средней тяжести также находится еще одна девочка. Десять ребят чувствуют себя удовлетворительно», - сообщила Марина Гаращенко.

Глава комитета опровергла слухи о том, что якобы для размещения поступивших детей другие дети-пациенты срочно выписывались из больницы.

«Это не так. Речь идет о педиатрическом отделении. Ученики 7-й школы поступили туда. Ранее лечившихся ребят из отделения не выписывали, только шестерых перевели на дневную форму пребывания. То есть после всех необходимых процедур их отпустили домой, завтра они снова вернутся домой. Но, повторю, никого не выписывали», - рассказала Марина Гаращенко.

Ранее сообщалось о госпитализации в понедельник, 5 октября, 13 учеников школы №7, которые почувствовали себя плохо.