Райан Рейнольдс застрял в видеоигре в трейлере фильма «Главный герой»

16:31, 05 октября 2020, ПАИ

Студия 20th Century выпустила трейлер фильма «Главный герой» с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Режиссером ленты выступил Шон Леви («Очень странные дела», «Кадры», «Живая сталь»).

Рейнольдс играет сотрудника банка, который однажды внезапно узнает, что все это время находится в компьютерной игре, а он — рядовой NPC, то есть абсолютно неигровой персонаж. Вскоре он будет пытаться спасти мир и стать, разумеется, главным героем.

Помимо Рейнольдса в фильме снялись новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити, Джоди Комер, а также звезда «Очень странных дел» Джо Кири.

В прокат «Главный герой» выйдет 9 декабря.