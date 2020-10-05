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Общество

COVID-19 выявлен у сотрудников комитета по здравоохранению Псковской области

У сотрудников комитета по здравоохранению Псковской области выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Заболевшие коронавирусом выявлены в отделе кадров и экономическом отделе профильного комитета.

Так, у двоих сотрудников зафиксирован положительный результат теста на COVID-19, результаты тестов еще двоих сотрудников перепроверяются.

Работники изолированы, проведены все необходимые с точки зрения безопасности мероприятия.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в администрации Псковской области коронавирусом переболел один из его заместителей. Еще один из вице-губернаторов и два руководителя комитетов с положительным тестом на COVID-19 находятся на больничном.

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