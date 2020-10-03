Вице-губернатор Псковской области переболел COVID-19

23:45, 02 октября 2020, ПАИ

Один из заместителей губернатора Псковской области переболел коронавирусом. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям Псковской области, опубликованном в Instagram.

«Опасность никуда не ушла. В администрации Псковской области коронавирусом переболел один из заместителей губернатора. Ещё один из вице-губернаторов и два руководителя комитетов с положительным тестом на COVID-19 находятся на больничном», – рассказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что массового заражения в администрации Псковской области не произошло только потому, что каждый сотрудник и посетитель четко и строго соблюдают все правила санитарной безопасности.

Михаил Ведерников также напомнил, что 30 сентября он продлил действие противовирусного указа по 1 ноября 2020 года.

«Призываю каждого соблюдать все прописанные меры предосторожности, в том числе, и рекомендательного характера. Мы все вместе должны сделать всё необходимое, чтобы избежать введения новых жёстких ограничительных мер, которые, безусловно, скажутся на комфорте граждан и региональной экономике», – заключил губернатор.