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Общество

Более пяти тысяч школьников Псковской области поучаствовали в акции «Дни экологии региона»

Рекордное количество учащихся — свыше пяти тысяч человек из более чем 50 школ Псковской области — приняло участие в акции «Дни экологии региона». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Для ребят были проведены тематические уроки по охране окружающей среды, а также организованы выставки, викторины, квесты и игры, направленные на популяризацию среди подрастающего поколения ответственности за сохранение природных ценностей родного края и развитие экологической эрудиции.

В рамках акции дети приняли участие в уборке пришкольных территорий и высадке молодых саженцев деревьев.

Из-за противовирусных ограничений Дни экологии региона были проведены в формате внутришкольных мероприятий. Специфика мероприятия позволила протестировать ряд онлайн-уроков экологической тематики. Так, под руководством учителя классы более 700 раз прошли Чудскую онлайн-викторину, более 900 раз — викторину по раздельному сбору мусора, более 2,3 тысячи раз — викторину по биоразнообразию Причудья.

Мероприятия в рамках акции «Дни экологии региона» проведены при финансовой поддержке Программы приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» на период 2014–2020 годов, а также с использованием средств Фонда президентских грантов.

Организаторами акции выступают Псковская областная общественная организация «Чудской проект» при содействии региональных комитетов по образованию и по природным ресурсам и экологии, а также комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Псковской области и регионального Центра развития одаренных детей и юношества.

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