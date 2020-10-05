Мемориальную доску начальнику райотделения НКВД открыли в Невеле

22:43, 05 октября 2020, ПАИ

Мемориальную доску начальнику Невельского райотделения НКВД Ивану Петрову, погибшему в годы Великой Отечественной войны, открыли в Невеле 5 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Доску установили на здании МО МВД России «Невельский» в День образования службы уголовного розыска в системе МВД России. В торжественном открытии приняли участие почетные гости, юнармейцы и сотрудники органов внутренних дел.

На мероприятии выступили врио заместителя начальника управления – начальника полиции УМВД России по Псковской области полковник полиции Леонид Бураковский, глава Невельского района Олег Майоров, начальник МО МВД России «Невельский» подполковник полиции Сергей Чистяков.

Одиннадцатиклассница Дарина из местной школы № 5 прочитала стихотворение, посвященное памяти героев Великой Отечественной войны.

После минуты молчания участники возложили цветы к мемориальной доске.

Иван Петров родился в 1907 году в многодетной семье. С ранних лет начал трудиться чернорабочим, плотником, слесарем. Затем работал в горкоме комсомола. Был рекомендован на службу в органы НКВД.

В июле 1941 года Ивана Петрова назначили начальником Невельского райотделения НКВД. Он участвовал в организации партизанского движения и подполья. Был схвачен оккупантами и подвергнут пыткам. Офицер держался мужественно и не выдал никого из подпольщиков. Фашисты расстреляли Ивана Петрова в январе 1942 года.