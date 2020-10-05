Мы баловались с микрофоном - Ирина Потапова рассказала, как попала на «7 Небо»

18:16, 05 октября 2020, ПАИ

Эти люди у всех на слуху, но мало кто знает их в лицо. Они дарят свой талант и вкладывают душу в ежедневное вещание радиостанций «7 Небо». В честь Дня рождения обитателя высоты 107.1 FM, мы решили поговорить с главными голосами и лицами этого радио.

Первая в очереди Ирина Потапова. В своих приемниках вы можете узнать её по псевдониму Ирина Булгакова. Педагог, журналист, ведущая множества эфиров, организатор нашумевших проектов и многого другого. Цезарь в юбке, как назвал ее руководитель «7 Неба» Андрей Калинин.

«Я делаю что-то не то»

На заре своей педагогической деятельности, в силу обстоятельств, Ирина была классным руководителем. Преподавала русский язык и литературу.

- У меня тогда впервые возникло ощущение, что я делаю что-то не то. Ребята прислушивались ко мне и начали тянуться к литературе, а, возможно, им нужно было что-то другое. Те, кто были заточены на технические дисциплины, переключились на написание стихов. Подобная ситуация произошла и в ПсковГУ, когда я читала курс Практической журналистики. На первом занятии желающих стать радио- и телеведущими было больше половины, и мало кто хотел идти в газету или информационное агентство, к концу курса ситуация была противоположной. Люди хотели работать со словом. И я снова задумалась: «То ли я делаю?».

Сейчас Ирина запускает специальный курс. Ученики 7-11 классов смогут примерить на себя образ журналиста. Переформатировать никого не станут, это будет трёхмесячный экскурс в профессию, и ребята смогут сами решить, их это или нет.

Для людей любого возраста будет доступен курс «Выжить в соцсетях». Там будут учить правильно существовать в цифровом пространстве. Как вести собственный аккаунт, чем его наполнить, что можно размещать, а от чего следует отказаться.

- Мои собственные студенты во время лекций признавали свои ошибки по работе в социальных сетях. Когда я им рассказывала, как и где искать информацию, они стали осознавать, что доступны для любого журналиста, человека, который что-то «роет». Но больше всего ошибок допускают взрослые люди. Бабушки выкладывают информацию о своих внуках, размещают фото детей, купающихся в речке. Это небезопасно.

Был разговор и про Федеральную школу радио. В нашем городе с 2017 по 2019 год был филиал этой школы, и Ирина, в числе прочих профессионалов, там преподавала. В силу объективных причин этот проект перестал существовать в нашем регионе, но нас заверили: «Те ребята, которые занимались этим проектом, в принципе к идее его воссоздания возвращаются, они подумывают об этом, но многое зависит от Москвы».





Первый Пилот

Наша героиня на «7 Небе» провела 19 лет.

- На радио я попала в 1997 году по инициативе Вадима Андреева – преподавателя кафедры русского языка. Мы готовили поздравления для декана. Я была отправлена на радио для того, чтобы записать фонограмму к концерту. Пока мы её записывали, разумеется, мы баловались с микрофоном, записывали другие тексты помимо фонограммы, и некоторые реплики были услышаны руководителем радиостанции «Пилот». Один звонок, и я стала там работать, хотя сначала не хотела.

Молодой, энергичный коллектив, в большей своей массе состоящий из студентов, которые использовали в качестве творческого топлива свой энтузиазм и желание работать вместе. Ни у кого не было практических навыков, но на тот момент это было и не важно.

Получив в июне 2001 года предложение работать на городском телевидении «Телеком», в сентябре Ирина заняла своё облако на «7 Небе», которое входило в состав телекомпании.

- Я люблю всё новое, и даже если какие-то площадки или проекты, которыми я занимаюсь, в чём-то не соответствуют моим представлениям, я стараюсь их подтянуть и создать комфортные условия для всех. Воплощаю желания и идеи, которые, как мне кажется, этой площадке необходимы».

Старайтесь молчать

Имея за спиной такой большой медийный опыт, было бы странно не задать вопрос об известности. Узнают ли на улицах? Ответом была довольно любопытная история.

- В рамках освещения хода одной выборной компании я делала репортаж для определённого СМИ о том, как идёт голосование среди отбывающих тюремный срок. Когда мы получали пропуск и проходили контроль, люди очень долго смотрели на мой паспорт, и прежде, чем меня впустить, сказали: «Дело в том, что здесь находятся очень много людей, которые знают ваш голос, пожалуйста, если можно вы постарайтесь молчать. И в коридоре, и в помещении для голосования.

Люди в местах не столь отдалённых порой живут голосами, звучащими из приёмника, и такая известность не всегда на благо.

Если брать более позитивные примеры, то в любой очереди или на мероприятии люди долго ломают голову, пытаясь вспомнить, откуда они знают этого человека и этот голос. В итоге звезду признают.

Хотелось быть полезной

Яркой страницей в биографии Ирины является работа над проектом по поиску людей. Совместно с передачей «Жди меня» и «Первым каналом» на площадке «7 Неба» был организован одиннадцатичасовой марафон.

- Это был 2011 год, я работала в пресс-службе администрации Псковской области, выезжала в районы с губернатором и писала тексты о деятельности органов исполнительной власти. Вся моя жизнь ограничивалась только этим. Хотелось быть чуть более полезной для людей».

Радиостанция «7 Небо» оказалась пилотной площадкой в России, воплотившей в жизнь совместный с телепрограммой полноценный проект.

- За полтора месяца мы прошли все ступени согласования. За два месяца до эфира мы уже начали искать людей на территории региона через районные газеты. Мы пытались присоединить всех, кто хочет помочь. Писали истории, публиковали материалы везде, где только можно. Мы хотели показать людям, что этот проект, эта передача – не просто кнопка на пульте. Всё возможно, и вы можете стать частью этого.

После прямого эфира были найдены более 130 человек. Наработки и сценарий этого марафона стали шаблоном для работы компании «Мир» (радиостанции, которая это транслировала). По аналогии такие марафоны проходили в других городах и регионах страны.

Всех, кто был причастен к этой работе, отметили и наградили, а благодарственный ролик пробил слезу даже у самых крепких зрителей.

На какое-то время проект трансформировался в отдельную рубрику, которая выходила два раза в день.

По мнению нашего собеседника, «7 Небо» существует 22 года благодаря преданой делу команде. Все попали туда не просто так, и каждый является частью крепкой радиосемьи.



