Заключен контракт на ремонт участка улицы Ижорского батальона в Пскове

18:24, 05 октября 2020, ПАИ

Управление городского хозяйства администрации Пскова заключило контракт с ООО «СпецТрансСервис» на ремонт участка улицы Ижорского батальона в Пскове. Это дополнительный объект национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который вошел в план текущего года благодаря федеральным средствам, выделенным региону на реализацию нацпроекта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

До 30 ноября подрядная организация отремонтирует участок протяженностью 552 метра от улицы Леона Поземского до улицы Чудской. Стоимость работ оценивается в 11,3 млн рублей. На эти средства подрядчик отфрезерует существующее покрытие проезжей части на глубину до 9 сантиметров, разберет старый и установит новый бортовой камень, выполнит устройство выравнивающего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси. Кроме того, контрактом предусмотрен ремонт тротуара, замена люков колодцев и плит перекрытий, укрепление обочин из асфальтогранулята с добавлением щебня, восстановление зеленой зоны и нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком со светоотражающими шариками.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов выполненных работ составит на верхний слой покрытия и тротуары — 4 года, бортовой камень — 2 года, разметку из термопластика — 1 год.

В перечень дополнительных объектов БКАД-2020 в Пскове также вошли участок улицы Инженерной (от улицы Алтаева до улицы Труда без дублера), отрезок улицы Кузнецкой (от площади Победы до площади Героев-Десантников) и площадь Героев-Десантников.

Ранее на средства «дорожного» нацпроекта в Пскове были отремонтированы дорога на кладбище Орлецы, улицы Черняховского и Боровая в микрорайоне «Псковкирпич», улица Гагарина, объездная дорога под виадуком, Рижский проспект (от площади Ленина до улицы Юбилейной, исключая Ольгинский мост), улица Инженерная от Инженерного моста до дома № 4. До 30 ноября также должна быть завершена реконструкция двух перекрестков: улиц Яна Фабрициуса и Гражданской и улиц Индустриальной и Инженерной.