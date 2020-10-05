Более 23,5 тысяч пачек сигарет изъяли псковские пограничники

19:52, 05 октября 2020, ПАИ

Три попытки незаконного перемещения через госграницу РФ крупных партий табачной продукции пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Всего было изъято более 23,5 тысяч пачек сигарет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Все случаи произошли в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». Контрабандные сигареты были выявлены при оформлении грузовых поездов, следующих в Латвию. Пограничники обнаружили признаки несанкционированного проникновения в три бункерных вагона, грузами которых значились жмых, пшеница и горох.

Пограничники совместно со специалистами контрольных служб досмотрели вагоны, и нашли в них более 23,5 тысяч пачек табачной продукции с иностранными акцизными марками.

Табачная продукция была изъята для проведения экспертизы. Общая стоимость изъятого товара составила около 1,8 млн рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения противоправной деятельности и причастных лиц.