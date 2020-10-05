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Общество

Безработного великолучанина задержали за кражу колбасы и масла

В Великих Луках сотрудники полиции задержали молодого человека, который пытался украсть продукты из магазина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подозреваемым оказался 26-летний безработный великолучанин. Молодой человек уже имеет судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, вечером 4 октября подозреваемый зашел в продуктовый магазин на улице Сизова. Молодой человек взял с прилавка колбасу, масло и другие продукты и направился к выходу. Продавцы оперативно сообщили о краже в правоохранительные органы. Нарушителю скрыться так и не удалось. 

Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 статьи 161 «Грабеж» УК РФ.

 

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